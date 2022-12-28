Берлин, 28 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. России удаётся справляться с эконмическими последствиями санкций гораздо успешнее, чем этого ожидали в странах Запада. Такое мнение 28 декабря высказал обозреватель немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

ИА REGNUM Россия

«Экономика РФ справляется с западными санкциями гораздо лучше, чем предполагалось. Московские рестораны перед праздниками почти полностью забронированы, это не похоже на экономический кризис», — написал он в своём материале.

При этом Шатйнер напомнил, что, когда страны Запад принимали первые антироссийские санкции после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, они ожидали в 2022 году уменьшения валового внутреннего продукта (ВВП) России «вплоть до более 10%», в то время как, по последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ), оно составит «только 3,4%».

Также обозреватель назвал три главных фактора, которые придали экономике России «неожиданную устойчивость». Первым, по его мнению, является увеличение цен на энергоресурсы в 2022 году, благодаря чему такие компании из России получили сверхприбыли.

Вторым фактором Штайнер назвал «неожиданно для всех сформировавшийся в России» слой предприятий малого и среднего бизнеса, «более привычных к поиску антикризисных решений и альтернатив» по сравнению с государством. И третьим — «группу относительно молодых профессионалов во власти» в возрасте от 30 до 60 лет, «обладающих высокими компетенциями в области экономики и финансов и опытом работы в частных компаниях, в том числе в иностранных», грамотные действия которых позволили свести к минимуму негативное воздействие западных антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft восстановила доступ жителям России к скачиванию своей операционной системы Windows, отменив ранее введенные ограничения, которые коснулись Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11.