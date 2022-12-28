Москва, 28 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В России оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору. Об этом 28 декабря сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По его словам, диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018–19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной. Это, по словам Олега Сыромолотова, произошло под надуманным предлогом, до начала спецоперации.

В МИД России заявили, что убеждены в значимости практического сотрудничества по антитеррору с широким кругом партнеров вне зависимости от геополитической конъюнктуры.

«Навязывать себя в качестве надежного союзника в борьбе с терроризмом мы не собираемся», — пояснил замглавы МИД России.

Олег Сыромолотов также добавил, что США, согласно обновленной стратегии нацбезопасности, намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне католического Рождества корпорация RAND, являющаяся обслуживающим американские военные ведомства аналитическим центром, опубликовала доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

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