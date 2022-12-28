В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Киев, 28 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили 28 декабря в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, сообщает украинский ресурс для оповещения граждан.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Уточняется, что воздушную тревогу во всех трёх регионах объявили в 10:32 мск.
Напомним, ранее 28 декабря в Харькове и Киеве сообщали о воздушной тревоге.
Накануне, 27 декабря, воздушная тревога была на некоторое время объявлена на всей территории Украины.