Москва, 28 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости 28 декабря заявил о смене цели кибератак со стороны западных злоумышленников в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве <…>» — сказал Сыромолотов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, данные говорят об увеличении количества кибератак на Россию на 80%.

Также Олег Сыромолотов отметил, что основными целями злоумышленников стали учреждения государственного сектора, в том числе объекты критической информационной структуры.

Ранее Сыромолотов сообщил, что в 2022 году российским специалистам удалось отразить более 25 тысяч кибератак на ресурсы госсектора со стороны спецслужб недружественных стран.