Орешкин: основная волна мировой инфляции уже позади
Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже пройдена
Москва, 28 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На данный момент основная волна мировой инфляции, вызванная ростом денежной массы в Евросоюзе и Соединённых Штатах, уже пройдена. Об этом 28 декабря заявил помощник президента России Максим Орешкин.
«Основная волна мировой инфляции уже позади нас. Она была следствием вполне понятных ошибок экономических властей, в первую очередь США и Европейского союза — резкий рост денежной массы», — сказал он в интервью телеканалу РБК.
При этом Орешкин уточнил, что также резкое увеличение денежной массы стало главной причиной дефицита американского бюджета (около 15% ВВП), и добавил, что всё это стало причиной инфляции не только в США, но и во многих странах мира.
«Но мы видим, например, что та же денежная масса в США в этом году уже снижается в номинальном возражении. Это означает, что тот импульс, который был, инфляционный, он сейчас сходит на нет и ценовая динамика будет стабилизироваться», — отметил помощник президента РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в течение первого полугодия 2023 года уровень инфляции в России будет низким.