Москва, 28 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На данный момент основная волна мировой инфляции, вызванная ростом денежной массы в Евросоюзе и Соединённых Штатах, уже пройдена. Об этом 28 декабря заявил помощник президента России Максим Орешкин.

ИА REGNUM Инфляция

«Основная волна мировой инфляции уже позади нас. Она была следствием вполне понятных ошибок экономических властей, в первую очередь США и Европейского союза — резкий рост денежной массы», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом Орешкин уточнил, что также резкое увеличение денежной массы стало главной причиной дефицита американского бюджета (около 15% ВВП), и добавил, что всё это стало причиной инфляции не только в США, но и во многих странах мира.

«Но мы видим, например, что та же денежная масса в США в этом году уже снижается в номинальном возражении. Это означает, что тот импульс, который был, инфляционный, он сейчас сходит на нет и ценовая динамика будет стабилизироваться», — отметил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в течение первого полугодия 2023 года уровень инфляции в России будет низким.