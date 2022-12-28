Берлин, 28 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Желание лидера киевского режима Владимира Зеленского провести «саммит мира» по Украине не является дипломатическим ходом, таким образом он пытается создать лишь видимость дипломатии. Об этом 28 декабря пишет германская газета Frankfurter Rundschau.

Ян Массейс. Два лицемера

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«Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьёзным переговорам с Россией», — отмечает автор материала.

В публикации подчёркивается, что Киев осознаёт, что конфликт сказывается на населении в странах, поддерживающих Украину, и по этой причине всё больше людей выступают за мирные переговоры.

Кроме того, Киев не хочет, чтобы его цели были забыты, поэтому киевский режим регулярно напоминает о себе в прессе и демократическом обществе. По этой же причине Зеленский ездил в Вашингтон, указывается в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, идею провести глобальный саммит по теме Украины и по вариантам достижения мира на этой территории лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский высказал 18 декабря. Он призвал провести встречу этой зимой, заявив, что это мероприятие сможет «объединить все страны мира вокруг проблемы глобального мира».

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что предложенный Киевом «саммит мира» невозможен без участия в нём России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что Украина не готова к переговорам, в том числе на площадке ООН, а подобные предложения являются «дымовой завесой».