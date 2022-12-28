Москва, 28 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов считает, что IT-инфраструктура России успешно справляется с задачами противодействия информационным атакам со стороны спецслужб недружественных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам», — заявил он в интервью РИА Новости 28 декабря.

Сыромолотов отметил, что в 2022 году российским специалистам удалось отразить или ликвидировать более 25 тысяч кибератак на государственные ресурсы, а также 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры.

В завершение представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что 1 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», вступивший в силу с момента подписания.

Ранее Сыромолотов заявлял о поддержке Украины со стороны западных IT-компаний.