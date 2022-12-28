Сеул, 28 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Поручение дать двойной или тройной ответ на каждый отправленный в воздушное пространство Южной Кореи беспилотный летательный аппарат (БПЛА) КНДР дал своим помощникам южнокорейский президент Юн Сок Ёль. Об этом 28 декабря сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Республики Корея.

U.S. Air Force Дрон

Как указал представитель президентской администрации, Юн Сок Ёль поручил принять ответные меры на действия Северной Кореи, когда оттуда прилетел первый дрон.

«Он приказал отправить два-три беспилотника на каждый северокорейский и сбивать их, если это потребуется», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря не менее пяти северокорейских разведывательных беспилотников вошли в воздушное пространство Южной Кореи, и один из них долетел до Сеула.