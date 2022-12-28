Москва, 28 декабря, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Бывший завод японской корпорации Toyota в Петербурге в будущем может возобновить выпуск автомобилей других марок. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер правительства РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, решение о дальнейшем использовании этой производственной площадки будет принято в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Решение по дальнейшей судьбе завода Toyota «на выходе», — сказал Мантуров в интервью ТАСС, опубликованном на официальном портале правительства РФ. — После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки».

Он уточнил, что при возобновлении работы предприятия его профилем, «скорее всего», будет выпуск автомобилей. «Насчет того, каких именно, пока решение не принято», — отметил Денис Мантуров.

При этом он скептически отнёсся к возможности возвращения Toyota на площадку в Петербурге. Отвечая на вопрос, уходит ли японская корпорация с опционом на обратный выкуп завода, Мантуров сказал: «Думаю, что вряд ли».

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Toyota начиная с 14 ноября уволил большинство сотрудников своего остановленного завода в Петербурге, где работало около двух тысяч человек. Оставшийся персонал будет уволен до конца 2022 года. Компания «Тойота Мотор» решила закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя. После остановки производства завод прошел процедуру консервации, а представители Минпромторга и правительства Петербурга обсуждают варианты дальнейшего использования производственной площадки.