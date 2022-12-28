Вашингтон, 28 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. «Большой дырой» в долгосрочной стратегии Соединённых Штатов является в современных геополитических условиях торговая и внешнеэкономическая политика американского президента Джо Байдена. Об этом 28 декабря говорится в статье газеты Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM США и КНР

Уточняется, что, хотя президент США ранее назвал нынешнее десятилетие «решающим», эти слова вряд ли отражают период, когда великие державы начали соперничество и созданный американской стороной миропорядок могут «насильственно разрушить» Россия и Китай.

Также указывается, что, по мнению издания, Россия является для американской стороны «неотложной» проблемой, а Китай — «более серьезной угрозой», так как он способен свергнуть США «с трона выдающейся мировой державы».

При этом напоминается, что такие процессы происходят в момент, когда ВВП КНР по паритету покупательной способности превышает американский, относительный вес США в экономике мира снижается, а поддержка западных стран на глобальном Юге относительна, так как многие входящие в него страны считают себя жертвами конфликта на территории Украины и не хотят быть в эпицентре «холодной войны» между Китаем и Соединёнными Штатами.

Кроме того, отмечается, что Байден ранее «смягчил» желание разделить мир на «демократии и автократии» после ряда региональных встреч на высшем уровне.

«Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей», — говорится в публикации.

Помимо того, уточняется, что во внешнеэкономической политике нынешней администрации США слишком «много протекционизма»: субсидии в «зелёные» технологии и производство полупроводников, а также ограничение доступа КНР к передовым чипам.

«Эта политика вызывает напряжённость в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, ограничивая доступ к американскому рынку, ограничивая экспорт в Китай и отвлекая инвестиции», — поясняется в статье.

Кроме того, заключается, что для демократии есть ещё одна «непрекращающаяся тревога» и в западных странах, включая США, в которых политика продолжает быть «сильно поляризованной».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal назвал причину современного «вакуума лидерства», имеющего прямое отношение к действующим руководителям государств.