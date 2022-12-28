Донецк, 28 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Территория Донецкой Народной Республики за последние сутки подверглась новым обстрелам со стороны киевских боевиков. Как сообщили 28 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), было зафиксировано 35 обстрелов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Так, на донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из артиллерии калибра 155 мм и 152 мм. На ясиноватском ― 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм. Ещё 11 обстрелов было зафиксировано на горловском направлении. Для нанесения ударов киевские боевики использовали снаряды калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм.

Всего было выпущено 212 единиц различных боеприпасов.

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«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики: столица город Донецк (Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Макеевка», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

В результате обстрелов со стороны киевских боевиков в Петровском районе Донецка был ранен мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 27 декабря, со стороны киевских боевиков было зафиксировано 25 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.