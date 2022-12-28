Москва, 28 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Западные IT-компании поддерживают и содействуют Украине в информационных атаках на Россию. Об этом в интервью РИА Новости 28 декабря заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Поддержку злонамеренным действиям Украины в информационном пространстве оказывают западные транснациональные IT-корпорации», — считает Сыромолотов.

Сотрудник внешнеполитического ведомства отметил, что компании Space X, Google и Amazon Web Services согласовали условия расширения объемов информационного содействия Украине в киберпространстве.

Целью сотрудничества Олег Сыромолотов назвал подготовку хакеров под предлогом противодействия Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее хакеры RaHDit на портале «Немезида» опубликовали данные более 70 представителей кибервойск Украины.