Луганск, 28 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Четыре единицы бронетехники ВСУ уничтожено за сутки подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил 28 декабря официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, уничтожены два танка и четыре бронетранспортёра, одна артиллерийская установка, 17 единиц специальной автомобильной техники.

Также сбиты три беспилотника ВСУ и ликвидированы 85 боевиков украинской армии, отметил офицер НМ ЛНР.