Войска ЛНР уничтожили три беспилотника и четыре единицы бронетехники ВСУ
Луганск, 28 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Четыре единицы бронетехники ВСУ уничтожено за сутки подразделениями Народной милиции ЛНР, сообщил 28 декабря официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беспилотники
По его словам, уничтожены два танка и четыре бронетранспортёра, одна артиллерийская установка, 17 единиц специальной автомобильной техники.
Также сбиты три беспилотника ВСУ и ликвидированы 85 боевиков украинской армии, отметил офицер НМ ЛНР.