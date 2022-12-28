Москва, 28 декабря, 2022, 10:03 — ИА Регнум. НАТО стоит за деятельностью так называемых кибервойск Киева, заявил 28 декабря заместитель российского министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отметив, что кибератаки со стороны Украины могут вредить России довольно сильно, российский дипломат сказал:

«В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета «кибервойска» Украины — это, по сути, натовский инструмент».

Украинских хакеров готовят в НАТО, чтобы проверять Россию «на прочность под флагом проукраинских хакерских группировок», сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря опубликованы данные участников «кибервойск» Украины.

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