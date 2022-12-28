Луганск, 28 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Огромное количество трупов создаёт всё больше проблем для ВСУ, сообщил 28 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Работники украинских санстанций, находящиеся в зоне конфликта, начали писать докладные записки украинскому командованию, прося оказать содействие и принять меры», — пишет Марочко.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, санстанции жалуются на то, что трупы «зачастую не эвакуируют длительное время».

Проблемы возникают прежде всего из-за диких животных, которые «впоследствии могут перестать бояться мест проживания людей и начать нападать на гражданское население». Кроме того, из-за положительных температур может обостриться риск концентрация вредных веществ в воздухе.