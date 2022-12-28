Иерусалим, 28 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели планирует начать в ближайшее время управление древностей Израиля. Об этом 27 декабря сообщает газета Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Согласно преданию, здесь Иисус исцелил человека от слепоты.

Силоамская купель расположена на территории археологического парка Город Давида. Специалисты утверждают, что она представляла собой часть системы водоснабжения Иерусалима, которая активно использовалась при правлении иудейского царя Езекии (716/5 — 687/6 до н. э.).

Ряд исследователей предполагает, что Силоамская купель могла использоваться для ритуальных омовений. По преданию, именно здесь Иисус вернул зрение слепорождённому человеку. Вода в купели считалась священной.

Мэр Иерусалима Моше Лион отметил, что Силоамская купель является местом «исторического, национального и международного значения», и выразил надежду, что скоро Силоамская купель станет открыта для миллионов людей, ежегодно приезжающих в Иерусалим.

Планируется, что после завершения раскопок Силоамскую купель добавят к маршруту, составленному специально для паломников.