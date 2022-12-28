Москва, 28 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Очередное антироссийское предложение со стороны Киева, на этот раз касающееся исключения России из ООН, не следует особенно комментировать, заявила 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Отметив, что ничего по поводу подобных высказываний предпринимать не следует, Захарова пояснила: «Это тот самый случай, когда собака лает, караван идёт. Ничего не делать».

Российский дипломат напомнила, что мерзавцы в Киеве развалили свою страну, доведя её до катастрофы. Принимая это к сведению, России нужно выстраивать свою политику.

При этом «прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», считает представитель МИД России.

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