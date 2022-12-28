Магадан, 28 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Режим экстренного предупреждения о чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильного ветра — до 20 м/с — продлён до 29 декабря в Магаданской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра региона.

Станислав Жуковский. Ветреная зимняя ночь. 1919

Также указывается, что в Ольском городском округе из-за обрывов линий электропередачи и связи, нарушения работы транспорта и дорожно-коммунальных служб, а также образования снежных заносов сохраняется вероятность возникновения ЧС.

Кроме того, уточняется, что, по данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 29 декабря в Ольском городском округе ожидается ветер северо-западного направления, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Отметим, ранее экстренное предупреждение о ЧС из-за сильного ветра было объявлено в Магаданской области на 28 декабря.