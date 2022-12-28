Москва, 28 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Повышение МРОТ, введение единого пособия на ребенка и создание Социального фонда ждет граждан России в 2023 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин обратил внимание на то, что с 1 января в России вступит в силу ряд законов. Речь, прежде всего, идет о повышении МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума до 14 375 рублей.

«Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», — отметил Володин в телеграм-канале Госдумы.

С 1 января начнет работу объединенный Социальный фонд, что упростит получение господдержки гражданам — пособия будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также с 1 января 2023 года вступит в силу закон о едином пособии на детей. Для его получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Появится единый налоговый платеж — компании смогут заплатить налоги через единый налоговый счет.

Также вступит в силу закон, позволяющий собственникам квартиры узнать, кто прописан в жилье без их разрешения, эта мера призвана защитить от мошенников.

Кроме того, новый закон позволит родителям бесплатно находиться в стационаре с детьми.

Одновременно вступят в силу нормы о «золотом» едином стандарте качества знаний. Этот же закон предполагает введение госзаказа на учебники.