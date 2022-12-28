Париж, 28 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Новый контракт между Германией и Францией о взаимных поставках энергетических носителей несправедлив и невыгоден для французской стороны. Такое мнение 28 декабря высказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Филипп Танги в своём письме министру энергетического перехода Республики Аньес Панье-Рюнаше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Как напомнил в своём послании, которое приводит «Лента. ру», французский депутат, ранее Франция и Германия заключили соглашение для компенсации снижения поставок газа из России, благодаря которому Париж поставляет Берлину голубое топливо в объемах от 31 до 100 ГВтч/сутки.

При этом Танги указал, что в связи с этим Франция вынуждена продавать ранее приобретённый у США по высокой цене газ, а немецкая сторона за это должна поставлять французской электричество.

«Франция поставляет газ в Германию и надеется, что последняя предоставит ей взамен электроэнергию, однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия [поставок] электричества во Франции», — говорится в письме.

Также он добавил, что считает, что это соглашение говорит о потере Францией энергетического суверенитета, так как впервые за 40 лет страна станет нетто-импортером электроэнергии.

Кроме того, Танги подчеркнул, что газовую систему Франции ожидает суровый зимний период и потому французским властям, по его мнению, нужно разумно управлять имеющимися в их распоряжении запасами газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что талоны, позволяющие получить дрова владельцам домохозяйств, отапливаемых печами, были введены правительством Франции.