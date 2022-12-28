Сватово, ЛНР, 28 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Число боевиков женского пола в рядах ВСУ выросло, написал 28 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале. Их становится больше и в тыловых районах.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности второго армейского корпуса республики «на линии боевого соприкосновения выявлено увеличение присутствия украинских военнослужащих женского пола».

«В частности, местное население Харьковской области отмечает, что на блокпостах трассы, ведущей в направлении Сватово, документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули», — сообщил Марочко.