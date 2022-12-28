Вашингтон, 28 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Из-за вспышки COVID-19 в Китае власти Соединённых Штатов могут ввести дополнительные меры контроля для прибывающих с территории КНР лиц. Об этом 28 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Уточняется, что в число таких новых мер могут включить обязательное прохождение такими лицами теста на коронавирус и наблюдение за приехавшими на территорию США из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правила въезда в Японию из Китая, где наблюдается вспышка COVID-19, будут с 30 декабря ужесточены.