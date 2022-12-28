Купянск, Украина, 28 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. На краснолиманском и купянском направлениях украинские боевики готовят резервы ударных группировок, сообщает 28 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Согласно данным разведки Народной милиции ЛНР, ВСУ создают на этих направлениях новые места сосредоточения оружия и техники, накапливают запасы продовольствия и материально-технических средств.

Кроме того, на эти направления ВСУ перебрасывают боевиков оттуда, где менее опасно, по оценкам бандеровского командования. Все эти передислокации ВСУ проводят ночью, максимально используя светомаскировку.

«Исходя из анализа действий противника в тылу на краснолиманском и купянском направлениях, можно сделать вывод, что ВФУ (вооружённые формирования Украины — Прим. ИА REGNUM) формируют резервы ударных группировок», — пишет Марочко.