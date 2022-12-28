Донецк, 28 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В данный момент под городом Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжаются ожесточённые бои, артиллерия работает круглосуточно без перерывов. Об этом 28 декабря сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

«Ожесточённые бои у Артёмовска продолжаются. Артиллерия работает непрестанно 24 часа в сутки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российская пехота ЧВК «Вагнер» ведёт штурм захваченного киевскими нацистами города в ДНР с различных направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные более 70 представителей украинских кибервойск опубликовали на портале «Немезида» хакеры RaHDit.