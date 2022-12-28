Вашингтон, 28 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа намерен опубликовать комитет по доходам и расходам палаты представителей Конгресса США. Об этом 27 декабря сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Комитет проголосовал за публикацию налоговых деклараций, полученных от минфина США, ещё 20 декабря. Но опубликовать документы сразу было невозможно в связи с содержащейся в них конфиденциальной информацией, которую при публикации необходимо скрывать.

Комитет, большинство в котором представляют демократы, принял решение опубликовать документы 30 декабря. В публикации будут представлены налоговые декларации экс американского лидера за период с 2015 по 2021 год.

Напомним, адвокаты Трампа пытались запретить передачу налоговых деклараций комитету Конгресса США и обратились с соответствующим требованием в Верховный суд. Юристы настаивали на том, что передача документов комитету является незаконной и вызвана лишь желанием конгрессменов получить «политическую выгоду». Однако Верховный суд США принял решение отказать в удовлетворении ходатайства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия, рекомендовал минюсту США предъявить Трампу обвинения по четырём уголовным делам.