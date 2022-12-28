Москва, 28 декабря, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Данные более 70 представителей украинских кибервойск опубликовали 28 декабря хакеры RaHDit на портале «Немезида».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В телеграм-канале читателям предлагается перейти ко второму этапу и познакомиться с «элитой украинских кибервойск» — штатными кадровыми хакерами, участниками регулярных межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404.

«Это профессиональные взломщики местного министерства обороны, представители нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже СБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованы данные тех, «кто дёргает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая, куда им ломиться и в какое время жать на кнопки», хотя и они — «лишь декорация».

Авторы публикации пообещали завтра, 29 декабря, показать «лица истинных дирижёров украинской киберклоунады». Напомним, что накануне RaHDit опубликовала данные более тысячи украинских интернет-активистов.