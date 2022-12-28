Рим, 28 декабря, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Поставки Римом вооружения Киеву не должна влиять на собственные запасы оружия Италии. Об этом 28 декабря заявил глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Как отметил Крозетто, киевский режим в течение нескольких месяцев просит поддержать его в ситуации воздушных атак якобы «на гражданские объекты», и Рим готов помочь украинской стороне, если у него будет такая возможность.

«Ракеты не продаются в супермаркете, это сложные системы, для производства которых требуется длительное время. Поэтому если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора с главой режима Киева Владимиром Зеленским пригласила его посетить Рим.