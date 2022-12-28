Токио, 28 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Безопасность жителей Японии в связи с наблюдающимися в разных районах страны сильными снегопадами поручил обеспечить японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе заседания с представителями министерств. Его слова 28 декабря приводит телеканал Fuji TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«В новогодние праздники многие люди отправятся в путешествия, необходимо минимизировать влияние [снегопадов] на их жизнь, а также обеспечить их безопасность», — сказал он.

Также глава правительства Японии уточнил, что правительство страны окажет финансовую поддержку властям пострадавших от разгула стихии районов в работах по уборке снега и устранению последствий снегопадов.

Отметим, ранее стало известно, что в результате обильных снегопадов в Японии погибли не менее 17 человек и ещё 90 — пострадали.