Кременная, ЛНР, 28 декабря, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Штурм может быть предпринят украинской армией в районе Кременной (ЛНР), написал 28 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма», — заявил Марочко.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, наступательные действия ВСУ возможны в этом районе одновременно с трёх направлений — с северо-запада, с запада и с юго-запада от Кременной.

Марочко пояснил, что способствуют таким планам ВСУ погодные условия, учитывая, что «почва в большей степени песчаная», и наличие хвойных насаждений, создающих маскировку.