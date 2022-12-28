Тегеран, 28 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Визит в Тегеран намерен совершить в ближайшее время спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Об этом 28 декабря сообщил глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Уточняется, что иранская сторона располагает программой визита Володина в Иран. Спикер Госдумы России, вероятнее всего, отправится в Иран в январе 2023 года, однако точная дата визита пока не определена.

Отмечается, что в программу визита Володина в Иран входит встреча с президентом страны Ибрагимом Раиси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Ирана обвинил Вашингтон в лживой пропаганде, направленной против Тегерана.