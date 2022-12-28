Абакан, 28 декабря, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Абакана в Республике Хакасия задержан вылет трёх рейсов. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«Сегодня в международном аэропорту Абакан имени В. Г. Тихонова в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлена задержка на 4 и более часов выполнения 3 рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот» в город Москву и город Новосибирск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вылета ожидают 398 пассажиров, включая 38 детей, и добавляется, что Абаканская транспортная прокуратура проводит в аэропорту надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в ходе ожидания ими своих рейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря в пресс-службе Росавиации сообщили, что авиационные власти Сирии ещё не подтвердили выполнение рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов над своей территорией.