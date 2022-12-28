Нью-Дели, 28 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Из-за мощных грозовых ливней с градом, которые прошли в горных районах индийского северо-восточного штата Ассам, пострадали как минимум 18 тысяч человек. Об этом 28 декабря сообщает газета The Times of India.

(сс) Rituraj Bhuyan Гувахати. Штат Ассам. Индия

Отмечается, что в результате разгула стихии были повреждены и разрушены 4,5 тыс. домов в 132 населенных пунктах, в которых на данный момент закрыты магазины и не работают школы.

Также указывается, что из-за ливней и сильного тумана транспортное сообщение с пострадавшими от стихийного бедствия районами и оказание помощи населению затруднены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 25 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных мощными ливнями на Филиппинах.