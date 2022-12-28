Вашингтон, 28 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл на Виргинские острова, где он намерен вместе с семьёй встретить Новый год, сообщает 28 декабря Associated Press.

Jpheym Остров Санта-Крус

Президент и его жена, первая леди Джилл Байден, вылетели из Вашингтона на Санта-Крус, один из трёх крупных островов, составляющих территорию США в Карибском море. К Байденам присоединились их дочь Эшли и её муж Говард Крейн, а также внуки Натали и Хантер, отцом которых был покойный сын президента Бо Байден.

Байден, с тех пор, как он стал вице-президентом США, любит отдыхать на этом тропическом острове. Он ездит туда регулярно в течение восьми лет, с 2009 по 2017 год.

Байден два предыдущих года из-за пандемии COVID-19 провёл новогодние каникулы в своем доме в Делавэре. Его нынешняя поездка на Санта-Крус станет первой в качестве президента.