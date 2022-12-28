Париж, 28 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Талоны, позволяющие получить дрова владельцам домохозяйств, отапливаемых печами, были введены правительством Франции. Об этом 27 декабря сообщает французское издание Ouest France.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Талоны на дрова были введены правительством, чтобы помочь гражданам справиться с резким повышением затрат на электроэнергию. Талон выдаётся при предъявлении именного счёта, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму, составляющую 50 евро. Для коллективных домохозяйств предусмотрена специальная справка.

Сумма помощи будет зависеть от дохода и семейного положения заявителя. При повышенном доходе будет выписан чек на сумму 100 евро, а максимальная выплата составит 200 евро, но обеспеченная семья не может рассчитывать на получение такого талона.

Французские власти полагают, что талоны смогут получить до 70% владельцев домохозяйств, использующих для отопления дрова.