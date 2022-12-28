Мехико, 28 декабря, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Примерно 22 тысячи мигрантов находятся во временных приютах в Мексике на границе в США и ждут разрешения на въезд на американскую территорию, передает телеканал CNN.

Цуканов М.В. США и Мексика

Журналисты отмечают, что существенное количество беженцев уже прибыло в город Эль-Пасо (американский штат Техас). Они спят на улице, поскольку местные церкви и приюты уже заполнены.

В CNN также уточнили, что число рассматриваемых в США заявок на получение убежища достигло рекордного значения 1,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря мэр Эль-Пасо Оскар Лизер объявил чрезвычайное положение в городе из-за резкого увеличения числа мигрантов и ожидания новых волн беженцев.