Тайбэй, 28 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Тайвань продлит обязательную военную службу с четырех месяцев до года, начиная с 2024 года, сообщает 27 декабря Associated Press.

Office of the ROC President Тайваньские солдаты

Об этом заявила тайваньский президент Цай Инвэнь. Она объяснила принятие такого решения военным, дипломатическим и торговым давлением Китая на остров.

Более длительная военная служба распространяется на мужчин, родившихся после 2005 года, и начнется 1 января 2024 года. Те, кто родился до 2005 года, продолжат служить четыре месяца, но в соответствии с обновленной учебной программой, направленной на укрепление резервных сил тайваньской армии.

«Никто не хочет войны. Это относится к правительству и народу Тайваня, а также к мировому сообществу, но мир не приходит с неба, и Тайвань находится на переднем крае экспансии авторитаризма», — сказала Цай Инвэнь.

Напомним, что Китай усиливает своё военное присутствие в Тайваньском проливе.