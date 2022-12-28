Москва, 28 декабря, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Жертвами слежки могут стать пользователи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом рассказал 28 декабря руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Whatsapp

Как уточнил специалист, в Telegram хакеры, используя функцию «Найти людей рядом», написали скрипт, позволяющий определить точное местоположение человека. А используя уязвимости мессенджера WhatsApp, злоумышленники могут собирать множество данных о пользователе.

Чтобы уменьшить потенциальную возможность кражи данных, Степанов посоветовал включать геолокацию только в случае необходимости. Кроме того, специалист призывает использовать двухфакторную аутентификацию для входа в учётную запись, а также ограничить количество лиц, которые могут писать сообщениялибо добавлять в чаты и сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала спецоперации на Украине в сеть попали личные данные более 600 млн граждан.