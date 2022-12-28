Минобороны России показало работу ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28
Минобороны России опубликовало видеоролик с работой вертолетов Ми-35 и Ми-28 в зоне спецоперации
Москва, 28 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России распространило в своем телеграм-канале кадры работы российских многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках специальной военной операции на Украине.
На записи видно, как экипажи боевых машин готовятся к вылету, а после поднятия в воздух проводят стрельбу управляемыми и неуправляемыми ракетами на малых высотах. Также показано поражение целей — замаскированных командных пунктов и бронированной техники противника.
Инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным №7 рассказал, что один из вертолетов Ми-35 ранее получал повреждения в ходе боевого вылета. Он указал на следы от разорвавшейся рядом с бортом зенитной ракеты ВСУ. Инженер отметил, что на ремонт всех повреждений понадобилось не более одного дня.
Кроме того, техник заявил о четкой работе бортового комплекса обороны, который помогает вертолету уклоняться от вражеских снарядов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре экипаж ударного российского вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.