Москва, 28 декабря, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России распространило в своем телеграм-канале кадры работы российских многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках специальной военной операции на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Боевой вертолёт Ми-35

На записи видно, как экипажи боевых машин готовятся к вылету, а после поднятия в воздух проводят стрельбу управляемыми и неуправляемыми ракетами на малых высотах. Также показано поражение целей — замаскированных командных пунктов и бронированной техники противника.

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Инженер авиационного комплекса, бортовой техник с позывным №7 рассказал, что один из вертолетов Ми-35 ранее получал повреждения в ходе боевого вылета. Он указал на следы от разорвавшейся рядом с бортом зенитной ракеты ВСУ. Инженер отметил, что на ремонт всех повреждений понадобилось не более одного дня.

Кроме того, техник заявил о четкой работе бортового комплекса обороны, который помогает вертолету уклоняться от вражеских снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре экипаж ударного российского вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.