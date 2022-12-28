Пхеньян, 28 декабря, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын изложил цели по укреплению самообороны КНДР на 2023 год, сообщает 28 декабря радиостанция «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын выступил в Пхеньяне с докладом на расширенном пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. В докладе анализируется «новая сложная ситуация», возникшая на Корейском полуострове, и текущая международная политическая обстановка.

Ким Чен Ын представил принципы и направления политики ТПК, которые защищают суверенитет страны и её национальные интересы.

Он также поставил «новые ключевые цели по укреплению самодостаточной обороноспособности, которые должны быть достигнуты в 2023 году в условиях многостороннего изменения ситуации», — говорится в официальном отчёте северокорейских СМИ. В отчёте не предоставлены подробности того, что представляют собой эти «новые ключевые цели».

Напомним, 26 декабря в столице Северной Кореи открылся VI расширенный пленум ЦК ТПК VIII созыва.