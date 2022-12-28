Ким Чен Ын заявил о новых целях КНДР в оборонной сфере
В Пхеньяне было заявлено о новых ключевых целях по укреплению самодостаточной обороноспособности
Пхеньян, 28 декабря, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын изложил цели по укреплению самообороны КНДР на 2023 год, сообщает 28 декабря радиостанция «Голос Кореи».
Ким Чен Ын выступил в Пхеньяне с докладом на расширенном пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. В докладе анализируется «новая сложная ситуация», возникшая на Корейском полуострове, и текущая международная политическая обстановка.
Ким Чен Ын представил принципы и направления политики ТПК, которые защищают суверенитет страны и её национальные интересы.
Он также поставил «новые ключевые цели по укреплению самодостаточной обороноспособности, которые должны быть достигнуты в 2023 году в условиях многостороннего изменения ситуации», — говорится в официальном отчёте северокорейских СМИ. В отчёте не предоставлены подробности того, что представляют собой эти «новые ключевые цели».
Напомним, 26 декабря в столице Северной Кореи открылся VI расширенный пленум ЦК ТПК VIII созыва.