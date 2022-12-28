Вашингтон, 28 декабря, 2022, 07:04 — ИА Регнум. США планируют нарастить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы Китай не решился вторгнуться на Тайвань, однако в Конгрессе считают, что предпринимать такие шаги уже поздно, сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В издании напомнили, что у КНР есть достаточно большой военно-морской флот, а также авиация и баллистические ракеты. С помощью указанного вооружения Китай, как отмечают журналисты, может соперничать с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в Politico подчеркнули, что ситуация осложняется задержкой поставок американских вооружений на Тайвань из-за сбоя логистических цепочек.

Член палаты представителей Конгресса Марк Галлахер указывает на то, что ситуация в регионе далека от идеи Пентагона о наращивании мощи США. Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Александр Грей поддерживает этот тезис и подчеркивает, Соединенным Штатам для нейтрализации «военной угрозы» со стороны Китая будет необходима «более серьезная структура военно-морских сил».

В Politico добавили, что Вашингтону также стоит опасаться и того, что при конфликте с Пекином большая часть стран Юго-Восточной Азии вряд ли решится оказывать военную или материально-техническую поддержку США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США продолжат поставлять оружие на Тайвань.

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