Сеул, 28 декабря, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Южная Корея обнародовала детали своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает 28 декабря информационное агентство Рёнхап.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В стратегии говорится, что Южная Корея будет осуществлять девять основных направлений деятельности для реализации своего видения свободного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона в соответствии с тремя принципами сотрудничества: открытости, доверия и взаимности.

Основными из девяти направлений являются: построение регионального порядка на основе норм и правил; сотрудничество в целях обеспечения верховенства закона и прав человека; укрепление усилий по нераспространению и борьбе с терроризмом в регионе; и расширение всестороннего сотрудничества в области безопасности.

Остальные пять направлений касаются экономической безопасности: укрепление сотрудничества в важнейших областях науки и техники и сокращение цифрового разрыва; ведущее региональное сотрудничество в области изменения климата и энергетической безопасности; участие в «содействующей дипломатии» посредством специализированных партнёрств по сотрудничеству в целях развития; содействие взаимопониманию и обменам.

В администрации президента заявили, что стратегия проецирует ценности свободы и солидарности, которые президент Юн Сок Ёль подчеркнул во время своей инаугурационной речи и в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН, на Индо-Тихоокеанский регион.

«Индо-Тихоокеанская стратегия правительства Юн Сок Ёля станет важной вехой в обеспечении ценностей и национальных интересов, к которым стремится Республика Корея, и в расширении горизонтов нашей внешней политики в Индо-Тихоокеанском регионе, стратегическое значение которого растет с каждым днем и где кроются причины проблем», — заявили в администрации.

Окончательный отчёт был опубликован примерно через месяц после того, как Юн Сок Ёль объявил основные принципы стратегии во время саммита с лидерами Юго-Восточной Азии в Камбодже.

Как считает администрация президента, это первая комплексная региональная стратегия Южной Кореи, которая отражает приверженность страны расширению своего дипломатического пространства и повышению своей роли и вклада в регион в соответствии с её повышенным статусом и ожиданиями со стороны международного сообщества.

Многие считают, что эта стратегия сигнализирует о сближении Сеула с Вашингтоном в регионе, отмеченном усиливающимся соперничеством между США и Китаем.

Однако администрация президента отрицает, что стратегия направлена ​​на исключение или сдерживание определенной нации.

«С Китаем, ключевым партнёром в достижении процветания и мира в Индо-Тихоокеанском регионе, мы будем развивать более прочные и зрелые отношения, преследуя общие интересы, основанные на взаимном уважении и взаимности, руководствуясь международными нормами и правилами», — говорится в стратегии.

Напомним, что Юн Сок Ёль заявил о новой стратегии Южной Кореи в Индо-Тихоокеанском регионе 11 ноября в Пномпене на саммите АСЕАН.