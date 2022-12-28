Дублин, 28 декабря, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Жалоб на условия проживания в отелях Ирландии избегают украинские беженцы из опасений оказаться на улице. Об этом 27 декабря сообщает газета Irish Examiner.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Как рассказала национальный координатор штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен, часть беженцев проживает в крайне неприемлемых условиях, в комнатах с плесенью и в постоянной сырости. Однако жалоб на условия проживания беженцы избегают из опасений, что их выселят и они окажутся без крыши над головой в зимнее время.

Как уточнила Лейн-Споллен, большинство отелей Ирландии предоставляют беженцам свои услуги в полной мере. Однако координатор также признала, что контролировать абсолютно все отели в стране сейчас нереально, для этого нет необходимых ресурсов.

Издание также опубликовало несколько жалоб, направленных украинцами в местный Департамент по интеграции и равноправию (DCEDIY). В частности, есть примеры, когда отели не обеспечивают беженцев едой в месте проживания и людям приходится идти в другой, отдалённый отель, чтобы поесть. Другая жалоба касалась плохой вентиляции при общей переполненности отеля. Но такие жалобы скорее исключение из общего правила.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Ирландии стали настороженно относиться к украинским беженцам. Волонтёров, желающих помочь беженцам, почти не осталось, а перечисления в пользу беженцев практически сошли на нет.