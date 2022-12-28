Москва, 28 декабря, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Раздача цифрового оружия осуществляется НАТО через Украину без всякого контроля и чревата непредсказуемыми последствиями для всего мира. Такое заявление сделал 28 декабря замглавы МИД России Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

Сыромолотов указал, что всем важно понимать универсальность угроз, которые представляет Украина в информационном пространстве. Как пояснил российский дипломат, НАТО, по сути, осуществляет бесконтрольную раздачу цифрового оружия через Украину.

Дипломат предупредил, что такая политика НАТО может обернуться непредсказуемыми последствиями для всех стран мира, ведь если сегодня вся мощь цифрового оружия направлена на Россию, то завтра в прицеле на месте России может оказаться любое другое государство, которое Вашингтон посчитает неугодным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Пентагон и американские спецслужбы привлекают всё большее число компаний для нанесения киберударов по России и её критической инфраструктуре.