Москва, 28 декабря, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Возможность выхода на пенсию в 2023 году в России будет у тех, у кого есть льгота или право на досрочный выход, сообщила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В 2023 году пенсия может быть назначена только тем, кто имеет право на льготную пенсию. Это педагоги, медицинские работники, имеющие стаж на вредных и тяжелых работах и другие льготные категории», — сказала она агентству «Прайм».

Также, по словам эксперта, досрочную пенсию на два года раньше смогут оформить женщины, имеющие 37 лет стажа работы, мужчины со стажем 42 года и лица из числа безработных предпенсионеров, зарегистрированные в службе занятости по случаю сокращения штата или ликвидации их организации.

Кроме того, Иванова-Швец напомнила, что в категорию льготников входят многодетные матери, родители или опекуны детей-инвалидов и инвалидов, а также работники с «северным» стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ направить триллионы рублей на выплаты пенсий российским гражданам. Он высказал сожаление, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о ежегодной декабрьской 13-й пенсии.

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