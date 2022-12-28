Буффало, США, 28 декабря, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В американском городе Буффало создано специальное полицейское подразделение по борьбе с мародёрами, сообщает 28 декабря телеканал Fox News.

Oregon Department of Transportation Американская полиция

Мародёрство в пострадавшем от разгула стихии Буффало приняло такой размах, что власти вынуждены предпринимать экстренные меры. Шеф городской полиции Джозеф Грамалья объявил об этом на пресс-конференции.

Он сказал, что мародёры не выносят из магазинов продукты, лекарства и подгузники. Они воруют всё, что попадается под руки, в том числе диваны и телевизоры. Шеф полиции считает, что мародёры уничтожают ресурсы и разрушают общество. Это недопустимо, и поэтому полиция должна арестовать всех, кто занимается мародёрством.

Напомним, что ранее мэр города выступил с резким осуждением мародёров.