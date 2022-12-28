Оттава, 28 декабря, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Около 1,2 млн потребителей остались без энергоснабжения из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые обрушились на восточные провинции Канады. Об этом 27 декабря сообщил телеканал CTV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Ледяной дождь и сильный снегопад обрушились на восток страны в ночь на 23 декабря, скорость ветра превышала 28 км/час. Под удар стихии попали крупные города: Монреаль, Оттава, Торонто. Были повреждены линии электропередачи, повалены ветром сотни деревьев. В аэропортах отменены и задержаны несколько сотен авиарейсов.

В самой пострадавшей от непогоды провинции Квебек энергоснабжения лишились более 670 тыс. потребителей, в провинции Онтарио без света остались более 430 тыс. домохозяйств. До сих пор ведётся работа по восстановлению линий электропередачи.

На настоящий момент без электричества остаются около 42 тыс. потребителей в Квебеке и 20 тыс. потребителей в Онтарио. Информация о пострадавших в результате непогоды не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадских провинциях Онтарио, Квебек и Нью-Брансуик люди оставались без энергоснабжения более четырёх суток из-за массовых аварий на линиях электропередачи, вызванных ледяными дождями и снегопадами.