Манила, 28 декабря, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Как минимум 25 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных мощными ливнями на Филиппинах. Об этом сказано в опубликованном 28 декабря отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Уточняется, что наводнения, оползни и иные инциденты, связанные с линевыми дождями, затронули более 393 тыс. человек в десяти регионах страны. На сегодняшний день в 292 эвакуационных центрах находятся более 81,4 тыс. перемещённых лиц. Свои дома были вынуждены покинуть около 1,42 тыс. человек.

Ударом стихии были повреждены 909 жилых домов и полностью разрушены 287 зданий. Ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, составил $1,17 млн, инфраструктурным объектам — $373,3 тыс. Наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды, в двух городах был введён режим бедствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате наводнений на Филиппинах погибли 13 человек.