Сеул, 28 декабря, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Южнокорейский беспилотный космический аппарат Danuri успешно вышел на орбиту Луны раньше, чем планировалось, сообщает 28 декабря информационное агентство Рёнхап.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

По данным Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, 27 декабря Danuri, также известный как Korea Pathfinder Lunar Orbiter, был захвачен гравитацией Луны и начал вращение.

Аппарат вышел на лунную орбиту после трёх раундов маневров, начавшихся 17 декабря. Danuri должен был выйти на орбиту29 декабря после выполнения, в общей сложности, пяти раундов маневров и процесса настройки, чтобы снизить скорость корабля и подчиниться гравитации Луны.

Годичное исследование Луны начнётся в январе 2023 года. Космический аппарат будет измерять рельеф, напряжение магнитного поля, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых приборов. Орбитальный аппарат также определит потенциальные места посадки для будущих лунных экспедиций.

Danuri, являющийся первым космическим аппаратом Южной Кореи, вышедшим за пределы орбиты Земли, была запущен в августе этого года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. На данный момент времени он пролетел, в общей сложности, 5,94 млн километров.