Ванино, Хабаровский край, 28 декабря, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семёнов скончался во время совещания. Об этом журналистам сообщили 28 декабря в администрации посёлка.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что глава посёлка скончался во время совещания координационного совета. Ряд участников совещания отмечает, что оно шло достаточно бурно. Семёнову неожиданно стало плохо, он упал. Немедленно была вызвана скорая помощь, но медики уже ничем помочь не смогли. Предполагается, что смерть могла наступить в результате инсульта.

Исполнять обязанности главы посёлка будет, вероятнее всего, заместитель Семёнова, днём по данному вопросу будет проведено собрание депутатов.

Андрей Семёнов родился в марте 1966 года в городе Свободном Амурской области. Он был избран главой рабочего посёлка Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии с решением совета депутатов от 10 декабря 2021 года. На момент смерти Семёнову исполнилось 56 лет.

Посёлок городского типа Ванино находится на берегу Татарского пролива, здесь проживает около 17 тыс. человек. В поселке находится Ванинский порт — крупнейший транспортный узел в регионе. Порт работает круглосуточно, навигация на его территории открыта круглый год.