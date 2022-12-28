Берлин, 28 декабря, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Экономика России значительно успешнее, чем ожидалось, противостоит западным санкциям. Такой вывод сделал в своей статье, опубликованной 27 декабря, журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Как уточнил Штайнер, даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП лишь на «жалкие» 3,4%, при том, что в апреле прогнозировался спад на уровне не менее 8,5% в годовом исчислении. Однако уже в июле прогноз был скорректирован до 6%, а в октябре — до 3,4%. Прогноз МВФ для России на 2023 год при этом очень оптимистичный: спад ВВП ожидается не более 2,3%.

Штайнер делает вывод, что экономика России значительно успешнее, чем это ожидалось, противостоит западным санкциям. Также журналист отметил, что традиционно в конце года граждане России «пускаются во все тяжкие» и начинают всерьёз готовиться к любимым праздникам, покупая подарки и полным ходом резервируя столы в ресторанах.

Предновогоднее поведение российских граждан, по мнению Штайнера, абсолютно не вяжется с представлениями о стране, которая якобы находится «в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями». По мнению журналиста, Россия знала значительно худшие времена, такие, как кризис 2008–2009 годов, когда падение ВВП составило 7,8%, или дефолт 1998 года, выбивший «почти у всех почву из-под ног».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов спрогнозировал спад российской экономики в 2023 году на 1%.